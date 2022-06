Diamant-Hochzeit in Kariensiek

Nieheim-Kariensiek

Am 14. Juni 1962 läuteten dann die Kirchenglocken. Als das Paar Maria Waltemode und Georg Müller in der Pfarrkirche St. Peter und Paul Sommersell getraut wurde, versprachen sie sich in Gegenwart von Pastor Dr. Schiffer die Treue zu halten, „bis dass der Tod uns scheidet.“

Von Heinz Wilfert