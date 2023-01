Dorfgemeinschaft Holzhausen renoviert Kapelle

In vielen Ortschaften ist der örtliche Friedhof ein zentraler Ort. Viele Bewohner kommen regelmäßig zum Friedhof, um den Verstorbenen zu gedenken. So auch in Holzhausen. Bis vor einigen Jahren zeichnete der Friedhof in Holzhausen ein tristes Bild. Kaum vorhandene oder schlecht ausgebaute Parkplätze und eine Friedhofskapelle, die die besten Tage schon lange überstanden hatte und über ein kaputtes Dach verfügte, zeichneten das Bild des Friedhofes.

Seit 2020 bemüht sich die Dorfgemeinschaft Holzhausen um eine Neugestaltung des Friedhofes, die nach dem Umbau der Friedhofskapelle jetzt abgeschlossen ist. Zuerst wurde jedoch im Jahr 2021 die Parkplatzsituation durch eine bauliche Aufwertung der vorhandenen Parkplätze verbessert.

Des Weiteren wurde ein Fußweg um die Friedhofskapelle geschaffen. Im Jahr 2022 konnte nun mit vereinten Kräften der Dorfgemeinschaft die Friedhofskapelle renoviert werden. Im Vorhinein wurde von dem Ortsausschuss und dem Kirchenvorstand ein umfassendes Finanzierungsgerüst aufgestellt. An der Finanzierung waren unter anderem die Stadt Nieheim, die katholische Kirche und auch Sachspender, wie auch Johann Friedrich von der Borch, beteiligt. Neben den Spenden erfolgte aus der Dorfgemeinschaft heraus großes Engagement.

Mehr als 30 Holzhäuser und Holzhäuserinnen packten aktiv an den Renovierungsarbeiten rund um die Friedhofskapelle mit an. Die Friedhofskapelle wurde in mehr als 220 Arbeitsstunden in Eigenleistung der Dorfgemeinschaft Holzhausen renoviert.

Mehr als 220 Arbeitsstunden

„Ohne die fachliche Anleitung und das ehrenamtliche Engagement von Profis im Umgang mit Holz, wie auch Albert Topp aus Holzhausen, wäre die Realisierung des Projektes sehr schwer möglich gewesen“, sagte Robin Lintemeier, Vorsitzender des Ortsausschusses Holzhausen.

Die Arbeiten bestanden unter anderem aus einer Erneuerung der Unterkonstruktion für das Dach. Die neue Dachkonstruktion besteht aus hochwertigen, langlebigen Schieferplatten. Des Weiteren wurde die gesamte Kapelle neu gestrichen und erstrahlt nun in weißer Farbe. „Besonders freut mich das riesige Engagement der Dorfgemeinschaft Holzhausen. Man hatte immer genügend Menschen, die mit anpacken wollten“, sagte Bezirksverwaltungsstellenleiter Heinz-Josef Bödekker.