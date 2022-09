Elmar Brok spricht in Himmighausen über Putins Krieg in der Ukraine

Der Förderverein „Gesamtdeutsche Bildungsstätte Himmighausen“ lädt für den kommenden Samstag, 10. September, ab 15 Uhr zu einem offenen Gesprächsforum in die Alte Schule in Himmighausen mit Elmar Brok ein. In dem offenen Gesprächsforum geht es um Putins völkerrechtswidrigen Überfall auf die Ukraine und die politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Herausforderungen.

Der ehemalige Politiker spricht mit Sachverstand, Erfahrung und Weitblick über das Thema Zeitenwende, die Analyse der Ursachen, der Strategien, der möglichen Ziele. Elmar Brok wird mit seinem kompetenten Wissen, seiner Erfahrung als langjähriges Mitglied im EU-Parlament die komplexe Thematik beleuchten, nicht nur Fragen aufwerfen, sondern auch Antworten geben und im Forum zum Gedankenaustausch zur Verfügung stehen.

„Die Veranstaltung verspricht einen informativen und spannenden Nachmittag,“ so Heinz Vathauer, der Vorsitzende des Fördervereins „Bildungsstätte Himmighausen“. Bereits ab 11 Uhr informiert Wolfgang Fiedler in der Gesamtdeutschen Bildungsstätte über seine Aktivitäten in Namibia. „Bildung ist die wichtigste Grundlage für die nachhaltige Entwicklung eines Landes“, sagt Wolfgang Fiedler, der bereits mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet wurde. Er lebt in Schieder und hat gemeinsam mit seiner Frau Eva über einen Zeitraum von 42 Jahren in Namibia 52 Schulen auf- und ausgebaut oder mit Unterrichtsmaterialien gefördert.

Der heute 85-Jährige war im auswärtigen Dienst verantwortlich für die Sicherheit der deutschen Botschaftsangehörigen im Ausland, unter anderem in Moskau und Peking. Vom namibischen Bildungsminister wurde seine ehrenamtliche Arbeit gegenüber dem deutschen Botschafter als „still, unbürokratisch und wirkungsvoll“ bezeichnet. Über seine vielfältigen Aktivitäten wird der Träger des Bundesverdienstordens auf Einladung des Fördervereins „Gesamtdeutsche Bildungsstätte Himmighausen“ in einem kurzweiligen Vortrag mit Videoaufzeichnungen informieren.