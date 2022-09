Elmar Brok spricht Klartext in Himmighausen: „Putin ist politisch gescheitert“

Vor dem Mauerfall waren es die Deutschlandgespräche, heute heißt das Himmighäuser Gesprächsforum. An den Themen hat sich jedoch kaum etwas geändert. Sie sind zeitkritisch und auf der Suche nach plausiblen Antworten. Für das jüngste Himmighäuser Gesprächsforum hatte der Vorsitzende des Fördervereins Bildungsstätte Himmighausen, Heinz Vathauer, das Thema Zeitenwende gewählt und als Referenten den ehemaligen EU-Abgeordneten Elmar Brok in die alte Grundschule eingeladen.

Es war zu erwarten, dass Brok im voll besetzten Saal nicht um den heißen Brei herumreden würde. Und so machte er gleich mit den ersten Worten seines Vortrags deutlich, dass wir, seiner Meinung nach, zurzeit keine echte Zeitenwende erleben. „Man konnte wissen, was auf uns zukommt. Doch man hat nicht gelernt, dass Reden und Schreiben von Diktatoren ernst zu nehmen sind“, sagte Brok und warf allen in der Bundesrepublik vertretenen Parteien ein diesbezügliches Versagen vor. „Wer Putins und Hitlers Schriften gelesen hat, der konnte die Parallelen des unersättlichen Machtstrebens erkennen.“ Putin habe die Zerschlagung der Sowjetunion die größte Katastrophe aller Zeiten genannt und deutlich gemacht, dass sein Ziel ein Russland ist, das wie das alte Zarenreich aussieht.