Energiewende: Nieheim soll Mitglied bei NeMo werden

Die Idee klingt ein klein wenig nach Science Fiction: Mit neuen Fahrzeugkonzepten in Leichtbauweise und nachhaltiger Energieerzeugung soll der Transport von Personen und Gütern zukünftig digital und autonom ablaufen, so der Plan des Vereins Neue Mobilität (kurz NeMo) Paderborn.

Dazu sollen, laut NeMo „extrem leichte Fahrmodule mit minimalen Ressourcen gebaut werden, die den Energieverbrauch pro Kilometer um bis zu 70 Prozent reduzieren“. Mehr als 70 Partner aus Wirtschaft, Wissenschaft und Verwaltungen haben den Verein NeMo gegründet. In Städten wie Paderborn, Altenbeken oder auch Bad Driburg sind bereits Anwendungen geplant. In der Ratssitzung am 17. März schlägt nun die Verwaltung der Stadt Nieheim vor, dem Verein beizutreten.