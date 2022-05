Erlös aus Apfelbaumplantage in Holzhausen für Waisenhäuser

Auch in der schwierigen Zeit, welche die Pandemie mit sich brachte, hat der Rotary Club Bad Driburg ein vitales Zeichen für Naturschutz und Biodiversität gesetzt. Im Rahmen eines Praxisprojekts wurden Anfang November 2020 nah am Kulturgut Holzhausen binnen weniger Stunden 21 Apfelbäume bestehend aus fünf Sorten gepflanzt.

Es handelt sich um heimische Gehölze aus einer regionalen Baumschule. Das schöne Projekt gilt zudem als Europäische Integration im Kleinen und als Basisarbeit im wahrsten Sinne des Wortes, denn die Beschaffung der Gehölze wurde durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) gefördert. Es geht um die Kulturlandschaftspflege.

Der Dank des Rotary Clubs gilt der Bezirksregierung Detmold für die Bewilligung des Antrags und dem Eigentümer der Fläche, Johann-Friedrich Freiherr von der Borch, der die Wiese langfristig für dieses Projekt zur Verfügung gestellt hat. Mit einer ersten kleinen Ernte sei in Anbetracht der aktuellen Witterung bereits in diesem Jahr zu rechnen. In guten Erntejahren kommt der Erlös sozialen Zwecken wie der Unterstützung von Waisenhäusern im Ausland zugute. Die Informationen finden sich zudem auf einer Informationstafel wieder und können über einen Barcode noch vertieft werden.

Ein Zeichen für Jahrzehnte

Der Rotary Club Bad Driburg ist dem Kulturgut Holzhausen unter anderem durch das jährlich stattfindende Festival Voices fest verbunden, das ebenfalls eine feste Größe im Jahreskalender des Clubs darstellt. Die Projektinitiatoren Thilo Wendenburg, Elmar Steinwart und Heiner Brockhagen abschließend: „Der Rotary Club Bad Driburg hat mit diesem Projekt auch während der Pandemie ein nachhaltiges Zeichen für Jahrzehnte setzen können. Unser Dank gilt allen, die an der Realisierung dieses Projekts mitgewirkt haben.“