Eversen feiert Patronats- und Schützenfest

Nieheim-Eversen

Das Warten hat ein Ende: Eversen präsentiert an diesem Wochenende die neuen Regenten 2022. Der Hofstaat ist nicht ganz unerfahren am Königstisch, so hat König Dennis Spier die besten Voraussetzungen. Von Freitag, 17., bis Montag, 20. Juni, feiert Eversen endlich wieder sein Patronats- und Schützenfest.