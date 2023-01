Felix Peine und Bianca Meier grüßen als Prinzenpaar in Nieheim

Jetzt geht’s los! Wenige Minuten vor seinem ersten großen rot-gelben Auftritt stößt das neue Prinzenpaar Felix Peine und Bianca Meier mit den Chefs der NKG Stephan von Kölln (l.) und Sebastian Wessler auf eine erfolgreiche Session an.

Unter dem Jubel des närrischen Auditoriums verabschiedete sich am Samstagabend in der Nieheimer Stadthalle das „Longtime-Prinzenpaar“ Dirk Guse und Marion Krücke nach exakt 1092 Tagen von der närrischen Bühne. „Wie gut, dass es Corona gab“, witzelte Prinzessin Marion vor ihrem Abtritt, „sonst hätten wir ja gar nicht so lange gedurft.“