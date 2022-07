Ferienspaß mit fünf PS in Nieheim-Entrup

15 Kinder im Alter von acht bis dreizehn Jahren starteten jetzt, auf drei Kutschen verteilt, zu einer Fahrt ins Grüne. Los ging es am Entruper Sportplatz, wo der BSV seine Räume für das Kühlen der Getränke und das Anrichten von leckeren Hamburgern zur Verfügung stellte.

Sie hatten beim Ferienspaß die Zügel in der Hand: Die Kutscher (von links) Christoph und Ludwig Simon, Albert Topp, Karla-Mira Kaiser sowie Josef Temme und Anton Welling (rechts stehend).

Die Gesamtorganisation dieser Ferienspaßfahrt hatte der Reit- und Fahrverein Entrup übernommen. Zunächst ging es an der Beber entlang in Richtung Bredenborn und Ritasee. Weiter dann zum Gut Externbrock und auf den Schierenberg. Dort wurde wegen der Wärme eine 30-minütige Rast eingelegt.

Bergab führte die Fahrt mit den fünf PS an den Nieheimer Tongruben vorbei zum Lattbergturm. Dort genossen die Kinder den Panoramablick auf ihre Heimat und befanden sich dabei auf Augenhöhe mit dem heimlichen Wappenvogel des Kreises Höxter, dem Rotmilan.

Zurück am Sportplatz überraschte „Chefkoch und Hotelier“ Franz-Josef Löseke die Kinder mit leckeren Hamburgern. Das Fleisch dafür, so war vom Organisator der Kutschfahrt, Bernd Stieneke, zu erfahren, stiftete ein Landwirt aus Entrup. Die Kosten für Getränke, Süßigkeiten und Backwaren übernahm der Telegrafenverein. Zur weiteren Freude der Mädchen und Jungen gab es anschließend beim Drehen am Glücksrad leckere Süßigkeiten zu gewinnen.

Noch mehr Spaß aber machte den kleinen Teilnehmerinnen und Teilnehmern das Angebot von Kutscher Anton Welling, die Pferde nach der anstrengenden Arbeit mit kühlem Wasser abzuwaschen. „So viele Schwämme und Bürsten wie da gewünscht wurden, konnte ich gar nicht herbeischaffen“, freute er sich über den Feuereifer der Mädchen und Jungen.

„Bestens zufrieden“ mit der Kinder-Ferienaktion war auch Organisator Bernd Stieneke. „Wenn man die Freude der Kinder sieht, dann ist der Arbeitsaufwand gleich wieder vergessen“, lautete sein Fazit.