Fleischerei Krücke macht weiter in Nieheim

Nieheim

Fleisch spielt bei Familie Krücke die Hauptrolle – und das schon seit fast 80 Jahren. Damals, in den 40ern, begann Josef Krücke in Nieheim, Fleisch zu verarbeiten und die Produkte, zunächst noch über einen Verkauf an der eigenen Haustür, an den Mann und die Frau zubringen.

Von Ralf Brakemeier