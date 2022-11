Frostiger Blick vom Lattbergturm

In dieser Woche wird es schmuddelig

Nieheim-Entrup

So plötzlich wie der Wintereinbruch gekommen war, ist er auch schon wieder vorbei. Autofahrer und alle diejenigen, die auf ihre Heizrechnung schauen, wird es freuen, alle, die sich an der herrlichen Winterlandschaft erfreut haben, wie sie hier auch eine Aufnahme der Webcam vom Lattbergturm in Entrup festgehalten wurde, wird angesichts der schmuddeligen Aussichten vielleicht auch ein bisschen Wehmut befallen.

Von Ralf Brakemeier