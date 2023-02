Galaabend im Narrenkäfig Sommersell

Einen fantastischen, himmlischen wie höllischen Karneval hat der Narrenkäfig Sommersell bei seinem Galaabend im Dorfgemeinschaftshaus gefeiert. „Engelchen und Teufelchen oder Himmel und Hölle“ hatten die Veranstalter in diesem Jahr als Motto ausgegeben.

444 Besucher haben Spaß am Karneval

Nicht nur das Bühnenbild war zu diesem Thema gestaltet. Auch die Dekoration in der Halle passte sich dem Motto an. Es gab einen mit blauen Luftballons hergerichteten himmlischen Teil in der Halle und einen mit roten Ballons abgesetzten höllischen Teil. Auch das närrische Publikum hatte sich vielfach mit ihren Kostümen als Engelchen und Teufelchen angepasst.