Gasversorgung von 6000 Nieheimern sichergestellt

Die Stadt Nieheim und Westenergie schlagen ein neues Kapitel in ihrer langjährigen Energiepartnerschaft auf: Der Nieheimer Stadtrat hat einstimmig die Verlängerung des Gas-Konzessionsvertrages mit Westenergie für weitere 20 Jahre beschlossen.

Am Rathaus trafen sich (von links) Bürgermeister Johannes Schlütz, Saskia Kemner (Westenergie), Dietmar Becker (Kämmerer Stadt Nieheim), Rüdiger Fornefeld (Westnetz) und Maria Kemker (Westenergie), um den bestehenden Gaskonzessionsvertrag zu verlängern.

Im Rathaus in Nieheim trafen sich nun Bürgermeister Johannes Schlütz, Westenergie-Regionalleiterin Saskia Kemner sowie Kommunalmanagerin Maria Kemker und Rüdiger Fornefeld, Netzbetriebsmeister, um den seit den 80er-Jahren bestehenden Gas-Konzessionsvertrag zu unterzeichnen. Vorausgegangen war ein Wettbewerb von verschiedenen Energieinfrastrukturanbietern um die Konzessionierung. Die Stadt Nieheim hatte die Angebote geprüft und am Ende zugunsten von Westenergie entschieden.

„Wir freuen uns sehr, die langjährige und bewährte Partnerschaft mit der Stadt fortführen zu können und bedanken uns für das entgegengebrachte Vertrauen“, erklärte Regionalleiterin Saskia Kemner bei der Vertragsunterzeichnung. „Mit dem neuen Konzessionsvertrag stellen wir sicher, dass die Bürger sowie Gewerbe- und Industriebetriebe sicher mit Gas versorgt werden.“ Bürgermeister Johannes Schlütz schätzt die Zusammenarbeit: „Mit der Westenergie haben wir uns im Konzessionsverfahren für den Anbieter entschieden, der über viele Jahre hinweg seine Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit unter Beweis gestellt hat und daneben auch eine innovative Ausrichtung für die Zukunft mitbringt.“

Mit dem Konzessionsvertrag erteilt die Kommune dem Energieinfrastrukturanbieter das Recht, öffentliche Straßen, Wege und Plätze zur Verlegung von Versorgungsleitungen in Anspruch zu nehmen (Wegerecht) und die Energieversorgungsnetze in der Kommune zu betreiben. Westenergie verpflichtet sich im Gegenzug, eine sichere Energieversorgung zu gewährleisten und die festgelegte Konzessionsabgabe an die Kommune zu zahlen.

Maria Kemker betrachtet die weitere Zusammenarbeit auch als wichtigen Schritt bei der Energiewende: „Unsere Erdgasnetze von heute werden wichtig für die Wasserstoffnetze von morgen sein. Und Wasserstoff wird in Zukunft, insbesondere in der Industrie, als Energieträger unverzichtbar. Dafür bringen wir die nötige Expertise für eine H2-Versorgung mit.“ Westenergie sei der größte Energiedienstleister und Infrastrukturanbieter Deutschlands.