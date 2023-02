Generationenwechsel im Nieheimer Karneval

Schon seit fast eineinhalb Jahren führt Sebastian Wessler als Präsident die Geschicke der NKG. Beinahe ein wenig unbemerkt von der Öffentlichkeit hat der Generationenwechsel an der Spitze der Karnevalsgesellschaft in Nieheim stattgefunden.

Die Familie steht für NKG-Präsident Sebastian Wessler an erster Stelle. Mit seinen Söhnen (von links) Lennard, Linus und Lutz sowie Partnerin und „Bonus-Tochter“ bildet er eine Patchwork-Familie.

Die meisten großen Präsenzveranstaltungen fielen in diesen Monaten Corona zum Opfer und so werden Wessler und der neue Vorsitzende, Stephan von Kölln, erst jetzt für die breite Öffentlichkeit sichtbarer. „Ich freue mich jetzt einfach endlich richtig Karneval als Präsident feiern zu können“, ist Sebastian Wessler erleichtert, zum ersten Mal vor großem Publikum in der „Präsidentenloge“ beim Galaabend oder als Chef beim Rosenmontagszug durch die Stadt dabei zu sein.