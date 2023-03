Glasfaser auch für Nieheim und Marienmünster

Es ist so leistungsstark, dass Arbeiten und Lernen zu Hause, Video-Konferenzen, surfen und streamen gleichzeitig möglich sind. „Der Vorvermarktungs-Zeitraum, in dem Kunden sich Anschlüsse sichern können, startet schon ab dem 2. März“, weiß Erik Laukert vom Telekom Infomobil zu berichten. Das Infomobil steht vom 20. bis 25. März auf dem Parkplatz beim Rewe Markt in der Alersfelde 28, in Nieheim, täglich von 11 bis 18 Uhr, und samstags von 10 bis 15 Uhr, hier können alle Bürger/innen Fragen rund um den Glasfaserausbau in Nieheim /Marienmünster stellen

Ein ganz wichtiger Punkt dabei ist: Der Glasfaser Anschluss kommt nicht von allein. Dazu müssen die Nieheimer und Marienmünsteraner Bürger aktiv werden und sich zum Beispiel im Telekom Infomobil auf dem Parkplatz beim Rewe-Markt melden. „Gerade beim Glasfaserausbau ist es wichtig, dass man einen festen Ansprechpartner vor Ort hat“, weiß Erik Laukert aus Erfahrung zu berichten.

Die Beauftragung funktioniert für interessierte Kunden folgendermaßen: Er oder Sie beauftragt beim Telekom Infomobil den Glasfaseranschluss. Die Telekom wird daraufhin die Vermieter kontaktieren. Mit ihnen wird besprochen, wo die Glasfaser ins Haus kommt und wie sie im Haus verläuft.

Mehr Informationen zur Verfügbarkeit und den Tarifen der Telekom gibt es auch telefonisch unter 05253/4059896, per WhatsApp unter 0160/2016331 oder per E-Mail unter [email protected].