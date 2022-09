Goeken ehrt CDU-Mitglieder aus Nieheim

Nieheim

Das Sommerfest der CDU in Nieheim wird in diesem Jahr wieder zu einem vollen Erfolg. Der CDU Stadtverband Nieheim hatte zum traditionellen Sommerfest in Schönenberg geladen. Die rund 50 teilnehmenden Gäste wurde von den CDU Vertretern der Ortschaft Schönenberg, allen voran von Dieter Krawinkel, mit Gegrilltem und Kaltgetränken versorgt.