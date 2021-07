„Gott erreicht uns auch im Alltag“

Wie viel Bedeutung hat das Osterfest heute noch für junge Menschen? Marko Ridder, dessen Eltern eine Pension in seinem Heimatdorf Kollerbeck betreiben, findet darauf klare Antworten. Mit seinen 23 Jahren steht er gerade in der Schlussphase seiner Ausbildung zum Gärtner in einer lippischen Baumschule. „Die Arbeit in der Natur, sie gefällt mir sehr“, gesteht er. Daneben gehört der Kollerbecker der Freiwilligen Feuerwehr (Löschgruppe) an, spielt gerne Tischtennis im Ort und engagiert sich auf unterschiedliche Weise, zum Beispiel in der evangelischen Kirchengemeinde als Bandmitglied bei den „Etwas Anderen Gottesdiensten“ (EAG) in der Kirche von Nieheim.

