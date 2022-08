Gottesdienst zum Käsemarkt in Nieheim

Wie es den Menschen in ihrer Umgebung geht, ist den Vertretern der christlichen Kirchen keineswegs wurscht. Erneut zeigen das die Leitungsteams der evangelischen und katholischen Kirchen in Nieheim, wenn sie sich mit der Frage: Ohne Gott alles Käse? an die Bürger ihrer Stadt und an die Besucher des Nieheimer Käsemarkts wenden.

Das Vorbereitungsteam lädt am Sonntag, 4. September, zu einem Gottesdienst während des Käsemarktes auf der Pfarrwiese der evangelischen Kirche ein.

Der Käsemarkt findet bereits seit 1998 alle zwei Jahre am ersten Septemberwochenende statt und lockt jedes Mal mehrere zehntausend Gäste in die Käse-, Weber- und Nikolausstadt. Wenn sich nun die beiden Kirchen am Sonntag, 4. September, erstmalig mit einem ökumenischen Gottesdienst an diesem Event beteiligen, geben sie auch den Marktbesuchern Gelegenheit, sich eine Stunde vor Beginn des Marktgeschehens noch einmal kurz zu besinnen und mit der Frage auseinanderzusetzen: „Was wäre das Leben ohne Gott?“ Der in diese Frage eingefügte Käse gilt dabei lediglich als das umgangssprachlich verwendete Synonym für etwas leicht Verderbliches oder Stinkendes.

So fügt die dem Leitungsteam angehörende Prädikantin Maria Kröling auch erläuternd hinzu: „Das Motto des Gottesdienstes, Ohne Gott alles Käse, lehnt sich bewusst an die Thematik des Käsemarktes an. Und natürlich soll es auch ein wenig provozieren.“ Gefeiert wird der Gottesdienst bei gutem Wetter um 9 Uhr auf der Pfarrwiese der evangelischen Kirche. Sollte es regnen, sind alle in die Kirche eingeladen.

Maria Kröling: „Die Besucher können auf einen Gottesdienst der etwas anderen Art gespannt sein. Wir freuen uns auf alle, die sich inmitten des Marktgeschehens ein paar Minuten Zeit nehmen, um zusammen zu singen, zu beten und auf Gottes Wort zu hören.“ Dem Vorbereitungsteam gehören neben Maria Kröling Pfarrerin Kira Weweler, Pfarrer Jürgen Bischoff, Gemeindereferentin Michaela Grote, Sabine Weber, Evelyn Schöning, Karin Stieneke und Erwin Nowak an.