Große Einweihung und Familientag in Nieheim

Nieheim

Die Kinder spielen rund um die kleinen Wasserfontänen, Eltern oder Großeltern sitzen in der Sonne, genießen die freie Zeit oder ein Eis auf die Hand – der Richterplatz in Nieheim ist inzwischen fertig gestellt und zu einem echten Anziehungspunkt mitten in Nieheim geworden. Die Sanierungsarbeiten an der Ortsdurchfahrt Nieheim sind inzwischen abgeschlossen, der feierlichen Eröffnung von Richterplatz und Richterhaus am Sonntag, 12. Juni, steht nichts mehr im Wege.

Von Ralf Brakemeier