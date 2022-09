Große Feier: Lattbergturm in Entrup ist zehn Jahre alt

Das Fest startete mit einem Turmlauf, und bot mit dem Spielmannszug Entrup, dem Musikverein Sommersell sowie dem Dudelsacksextett „The pride of Scotland Drums and Pipes“ auch musikalisch abwechslungsreiche Unterhaltung. Die Mutigen unter den Jubiläumsgästen hatten Gelegenheit, sich selbst im und am Turm abzuseilen oder an den Seilen noch oben zu ziehen. Beaufsichtigt und angeleitet wurden sie dabei von Bianca Gemke und Georg Schwägerln vom Kletterzentrum Brakel sowie von den passionierten Kletterern Stefan Hilkemeier und Timm Skalecki.

