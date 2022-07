Großeinsatz der Wehren: 50 Einsatzkräfte bekämpfen Feuer auf Feld

Zu einem größeren Brand bei Nieheim-Erwitzen mussten die Freiwilligen Feuerwehren am Dienstag ausrücken. 10.000 Qaudratmeter und eine Ballenpresse standen in Flammen. 50 Einsatzkräfte aus mehreren Städten waren vor Ort.

Während viele Einsatzkräfte am Dienstag noch mit Aufräumarbeiten an einer Einsatzstelle in Nieheim (F.-W.-W.-Straße) beschäftigt waren (dort kam es zu einem Brand auf einem abgeernteten Feld), wurde die Freiwillige Feuerwehr Nieheim um etwa 14 Uhr erneut unter dem Stichwort „Feuer, landwirtschaftliches Gerät brennt“ alarmiert. Am Rande der Ortschaft Erwitzen brannte neben einer Ballenpresse auch eine Fläche von etwa 10.000 Quadratmeter.