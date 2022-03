Haushalt Nieheim spaltet die Meinungen

Eine Vision könne man dem aktuellen Haushaltsentwurf zumindest nicht absprechen, bilanziert Elmar Kleine, Fraktionsvorsitzender der CDU, in seiner Haushaltsrede. Die Vision, durch den aktiven Ausbau der erneuerbaren Energien das strukturelle Haushaltsdefizit in Nieheim zu beseitigen, könne die CDU so aber nicht teilen. „Nieheim als Energiestadt der Zukunft? Wollen wir eine Landschaft, wie wir sie in Richtung Paderborn jenseits der Egge kennen?“, fragt Kleine. Hier sei mit Gefühl und Augenmaß vorzugehen und der fiskalische Blick dürfe nicht grenzenlos alles überbieten. Die Diskussion, müssten im Rat und auch in der Bevölkerung erst geführt werden. Aus diesem Grund werde die CDU-Fraktion auch eine Sondersitzung des Rates fordern, die sich genau mit diesen Grundsätzen auseinandersetzen solle. Demgegenüber unterstütze die CDU-Fraktion Investitionen zur Instandsetzung des Straßennetzes, in Parkplätze, ins Wasser- und Abwassernetz der Stadt, zur Aufrechterhaltung der Netzstabilität, und auch in die freiwillige Feuerwehr der Stadt Nieheim vorbehaltlos. Auch die geplanten Investitionen von 160.000 Euro in die Spielplätze hält Kleine für richtig, bezweifelt jedoch, dass viel von dem Geld in den Ortschaften ankommen werde. Aus den Mitteln der kleinen Dorferneuerungsmaßnahmen werde dagegen vor Ort viel erreicht. Elmar Kleine: „Was mir aber im Haushalt 2022 fehlt, sind Investitionen im Bereich Tourismus.“ Die Sanierung des Bades, mit einem Eigenanteil von 160.000 Euro, könne nur ein Anfang sein. Insgesamt sei der Haushalt 2022 wieder solider geplant, weshalb die CDU-Fraktion ihm zustimme.

