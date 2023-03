Heimatschutzverein Himmighausen: Weberbarthold bleibt Vorsitzender

Nun holte der Heimatschutzverein Himmighausen seine Generalversammlung für 2022 nach. Aufgrund von krankheitsbedingten Ausfällen wurde die traditionell am Vorabend des Volkstrauertags stattfindende Veranstaltung in den Februar 2023 verschoben.

In der sehr gut besuchten alten Dorfschule war der mit Spannung erwartete Rückblick auf das Schützenfest 2022 einer der wichtigsten Tagesordnungspunkte. Nach den Corona bedingten Ausfällen war nicht abzusehen, wie die Resonanz für ein Schützenfest sein würde. In Geschäfts- sowie Kassenbericht informierte der Vorstand über ein gelungenes Schützenjahr, welches positiv in die Zukunft blicken lässt.

Bei den anstehenden Neuwahlen wurde der 1. Vorsitzende Andreas Weberbarthold in seinem Amt bestätigt. Zum neuen 2. Kassierer wurde Jan Breu mit großer Mehrheit gewählt, da sich Christoph Rüther nicht mehr zur Wahl stellte. Mit einem kleinen Präsent bedankte sich Andreas Weberbarthold im Namen des gesamten Vereins bei seinem scheidenden Vorstandkollegen für die nicht unerhebliche, im Ehrenamt geleisteten Arbeit. Zum weiteren Vorstand gehören der 2. Vorsitzende Bernd Niggemann, Kassierer Jörg Kersting sowie Schriftführer Kai Plückebaum.

Das Hauptaugenmerk für 2023 liegt auf dem vom 15. bis 17. Juli stattfindenden Schützenfest.