Helmut Gote ist Schirmherr beim Käsemarkt in Nieheim

Der Genuss-Experte und Autor, der als beliebter Radiokoch vielen Hörern durch seine Sendungen und originellen Rezepte auf WDR bekannt ist, unternimmt gern Ausflugstouren durch das Land und entdeckt bei seinen Stippvisiten unverwechselbare Köstlichkeiten, die noch mit viel Liebe und handwerklich traditionell hergestellt werden. Und die dazu richtig gut schmecken.

Regionale Klassiker bekannter machen

So war es nur eine Frage der Zeit, bis der Journalist im Kulturland Kreis Höxter auf den „Nieheimer Käse“ stieß und diesem Unikat nun auf dem 12. Deutschen Käsemarkt eine große Bühne bereitet. Denn Helmut Gote ist in diesem Jahr Schirmherr des Deutschen Käsemarktes und wird am Freitag, 2. September, von 14.30 Uhr an, bei einer humorvollen Verköstigung gemeinsam mit Produzent Thomas Menne („Mennes Schaukäserei“) auf der Bühne des Richterplatzes Besucherinnen und Besucher mit dem regionalen Klassiker aus Nieheim bekannt machen. „Für uns ist es wichtig, auf der Käsemarkt-Bühne die Bedeutung von wirklich regionalen Qualitätsprodukten betonen“, hat sich Helmut Gote vorgenommen.

Ostwestfalen-Lippe und auch das Kulturland Kreis Höxter sind für Helmut Gote, der seit 35 Jahren beruflich wie privat mit Essen und Trinken beschäftigt, keine weißen Flecken auf der Landkarte. „Ich bin öfter in der Region des Teutoburger Waldes unterwegs, immer auf der Suche nach außergewöhnlichen Produkten, die man auf den Speiseplan setzen kann.“ Dabei ist der Nieheimer Käse für ihn kein Unbekannter, denn der Käse aus Sauermilchquark mit der geschützten geografischen Angabe“ hat bereits vor Jahren Einzug in Gotes Buch „Gote geht genießen“ (2016) gefunden. „Westfalen ist geradezu eine Fundgrube für ehrliche Produkte, die eine hohe Qualität besitzen“, schwärmt Gote.

Nieheimer Käse vielseitig einsetzbar

Was den Käse angeht, liebt Helmut Gote besondere Sorten, die sich von anderen unterscheiden. „Ich mag schrägen Käse, der einen eigenen Charakter hat und kräftig im Geschmack ist“, sagt er und schwärmt von einem „echten Unikat“: „Gerade wegen seiner Originalität und Geschichte finde ich den Nieheimer Käse großartig, und er ist eine Bereicherung für jede Käseplatte und beim Kochen und im Aperitif-Happen-Bereich interessant einsetzbar.“

An diesem Wochenende werden Tausende Besucher in Nieheim zum Käsemarkt erwartet. Foto: Ralf Brakemeier

Beim Kochen setzt der Genuss-Experte Käse eher gezielt ein, dick überbackene Gerichte gehören nicht zu seinen Favoriten. Die berühmte italienische „Pasta aglio e olio“, fein bestreut mit Pecorino, sei beispielsweise so ein großartiges Essen, in dem der Käse das i-Tüpfelchen sei. In der Schaukäserei Menne in Nieheim hat sich der Food-Journalist bereits gründlich über die Herstellung des heimischen Käses informiert, ausführlich probiert und über das reiche Angebot in der modernen Hofkäserei kundig gemacht.

Amüsantes rund um regionale Produkte

In Nieheim will Helmut Gote dann am 2. September, ab 14.30 Uhr die Käsefahne beim Marktgeschehen richtig hochhalten und während einer Vorführung auf dem Richterplatz über Geschichte und Vorzüge der landestypischen Spezialität plaudern und mit den Leuten aus dem Publikum ins Gespräch kommen. Natürlich wird der Radiokoch höchst unterhaltsam Anekdoten und natürlich praktische Tipps zum Besten geben, wie man mit dem kleinen Nieheimer Käse am besten umgeht und wie man den „goldenen Runden“ zu Hause mühelos modern und zeitgemäß interpretieren und verarbeiten kann.

Der Genuss-Experte ist der Meinung, dass die meisten Verbraucher zwar ein Bewusstsein für Regionalität hätten, „aber noch zu wenig in qualitativer Hinsicht, also das Produkt hinter dem Marketing zu sehen, denn in der Werbung wird der Begriff inzwischen zu oft lediglich als Schlagwort eingesetzt“. Aber, das sei das Schöne, im Kreis Höxter gebe es viele gute Gegenbeispielen. Diese Schätze vor Haustür sollten die Verbraucher nutzen.

Isa Glücklich wird am Käsemarkt-Sonntag Kinder und Familien mit ihrer Kindermusik mitreißen. Foto: Ralf Brakemeier

Übrigens: Der Besuch auf dem 12. Deutschen Käsemarkt wird für Helmut Gote selbst zur echten Premiere. „Ich freue mich sehr, endlich einmal über den berühmten Markt bummeln zu können und Neues zu entdecken. Schließlich will ich mich ja auch selbst in Sachen guter Käse und regionale Produkte weiterbilden.“

Der Nahverkehrsbund (nph) Paderborn/Höxter bietet über das Wochenende einen Bus-Sonderverkehr an.