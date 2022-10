Himmighausen will „Brücken bauen“

„Großer Bahnhof“ in Nieheim-Himmighausen am frühen Donnerstagmorgen: Im Landesgolddorf von 2018 und Bundessilberdorf 2019 ist die Jury zur Bereisung für den begehrten „Europäischen Dorferneuerungspreis“ vor Ort.

Auf dem Kirchplatz in Nieheim-Himmighausen erfolgte am Donnerstag der Startschuss für die Bereisung zum alle zwei Jahre durchgeführten „Europäischen Dorfreneuerungspreis“. Ortsausschuss-Vorsitzender Thomas Müther (hinten, 2. von links) begrüßte zahlreiche Ehrengäste und (vorne) die Jurymitglieder aus der Slowakei, Ungarn, der Schweiz und Deutschland.

Himmighausen gehört zu den nur 21 Bewerbern aus zwölf europäischen Staaten um diesen Preis, der unter dem Motto „Brücken bauen“ steht. Eine international und interdisziplinär besetzte Jury aus Ungarn, der Slowakei, der Schweiz und aus Deutschland hatte die Aufgabe, die Bewerbung Himmighausens zu prüfen und zu bewerten. Die kleine Nieheimer Ortschaft zählt zu den fünf Teilnehmern aus Deutschland und ist die einzige aus Nordrhein-Westfalen. Die Entscheidung fällt im Winter 2022, die Preisverleihung wird im Mai 2023 im Siegerort von 2020, der Gemeindeallianz Hofheimer Land in Bayern, stattfinden. Den erfolgreichsten Teilnehmern winkt auch ein Eintrag in die Online-Roadmap der besten Dorf- und Gemeindeentwicklungsprojekte Europas. Himmighausen hofft darauf, im Kreis dieser Besten dabei zu sein. Die Teilnahme von Landrat Michael Stickeln, des CDU-Bundestagsabgeordneten Christian Haase, CDU-MdL Matthias Goeken, Bürgermeister Johannes Schlütz und Stadtheimatpfleger Ulrich Pieper an der Bereisung zeigte die breite Unterstützung und das Daumendrücken für die Projektbewerbung .