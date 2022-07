Himmighäuser Schützen ehren Mitglieder

Im Rahmen seines traditionellen Schützenfrühstücks konnte der Heimatschutzverein Himmighausen vor wenigen Tagen seine langjährigen Mitglieder ehren. Unter den Augen zahlreicher Schützen und Ehrengästen verlas der erste Vorsitzende Andreas Weberbarthold die zu ehrenden Mitglieder und stellte die teils enormen Verdienste einiger Jubilare in den Fokus.

Im Rahmen seines traditionellen Schützenfrühstücks konnte der Heimatschutzverein Himmighausen vor wenigen Tagen seine langjährigen Mitglieder ehren. Unter den Augen zahlreicher Schützen und Ehrengästen verlas der erste Vorsitzende Andreas Weberbarthold die zu ehrenden Mitglieder und stellte die teils enormen Verdienste einiger Jubilare in den Fokus. Der amtierende König Peter Süper steckte in Anschluss die Treueorden an. Den silbernen Mitgliedsorden für 25 -jährige Mitgliedschaft erhielten Falk Gleditzsch, Peter Hoffmann, Günter Müller und Thomas Stamm.

Für 40-jährige Vereinstreue wurden Manfred Koch, Dirk Plückebaum und Hermann-Josef Rüther geehrt. Goldjubiläum feierten Bernhardt Busse, Johannes Busse, Werner Gehle, Wilhelm Thewes und Karl Weberbarthold. Für seine 60-jährige Vereinszugehörigkeit wurde Wilhelm Weberbarthold ausgezeichnet.