Historische Aufnahmen mit Himmighäuser Motiven

Nieheim-Himmighausen

Kalender, Kalender, du bist ja schon so dünn, heißt es in einem weihnachtlichen Kinderlied. Damit der Kalender im neuen Jahr nicht dünn bleibt, gibt das Heimatforum Himmighausen bereits zum fünften Mal in Folge einen mit heimatlichen Motiven gefüllten Kalender heraus.

Von Josef Köhne