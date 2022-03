Hochwasserschutz Holzhausen geht alle an

"Unsere Vorfahren wussten schon, warum sie ihre Wege und Gräben so angelegt haben. Das waren Erfahrungen aus Jahrhunderten, wir haben das nur zwischenzeitlich vergessen“. Immer wieder wird Holzhausen bei Starkregenereignissen in Mitleidenschaft gezogen. Bezirksverwaltungsstellenleiter Heinz-Josef Böddeker sorgt sich um den Hochwasserschutz in seinem Heimatdorf und ist gemeinsam mit anderen auch bereits vor einigen Wochen aktiv geworden.

So wurden Entwässerungsrinnen gezogen oder wieder freigelegt sowie Überwege über Gräben entfernt. Ende Januar war hier sechs Tage lang der Bagger im Einsatz. Böddeker weiß, dass schon kleine Maßnahmen große Auswirkungen haben können. „Früher“, daran erinnert sich auch noch Bürgermeister Johannes Schlütz, ebenfalls Holzhäuser, „floss das meiste Regenwasser in Richtung Bredenborn und über den Schierenbach letztlich in die Emmer.“ Baumaßnahmen, das Vernachlässigen oder gar Zuschütten von Gräben haben das in den vergangenen Jahrzehnten verändert. Nun sucht sich das Wasser seinen Weg ins Oberdorf und überflutet Keller.