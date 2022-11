Hoffest in Merlsheim mit Zimtnudeln und Wachteleierlikör

Inzwischen ist die ganze Familie in das Geschäftsmodell integriert. Am Samstag, 19. November, präsentiert sich Simone Schunicht gemeinsam mit anderen lokalen Anbietern ab 11 Uhr bei einem Hoffest rund um ihr Grundstück in Merlsheim, Alter Kirchweg 18. „Unsere Straße wird gesperrt, die Besucher bitten wir, möglichst an der Hauptstraße zu parken“, sagt Simone Schunicht.

