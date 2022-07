Höhenkletterer streicht Lattbergturm in Entrup

Der Lattbergturm in Nieheim-Entrup steht seit zehn Jahren. Das will der Telegrafenverein feiern. Und auch einen Turmlauf soll es geben.

Bauwerk steht seit zehn Jahren: Fest am 28. August in Planung

Jubelfeiern erkennt man an ihren Vorbereitungen, wussten die alten Westfalen. Dass an dieser Volksweisheit etwas dran ist, zeigt sich zurzeit in Entrup. Dort plant der Telegrafenverein für den 28. August 2022 das zehnjährige Jubiläum des Lattbergturmes. Mit im Boot ist der BSV Entrup, der an diesem Tag seinen „ersten Turmlauf nach Corona“ ausrichten wird.