300 Jahre Schützen: Dorfchronik zum Jubiläum in Holzhausen

Gemeinsam mit Oberst Johannes Ulrich, Ehrenoberst Franz Volkhausen, Ehrenoffizier Ludwig Berka sowie Rottführer Uwe Schrader hat er ein Redaktionsteam gebildet, das sich mit der Erstellung einer Dorf- und Vereinschronik befasst. Anlass ist das 300-jährige Jubiläum der St.-Johannes-Schützenbruderschaft im Sommer, das gleichzeitig mit dem Stadtschützenfest am Wochenende vom 3. bis 5. Juni gefeiert werden soll.

Laut Schlütz gab es in den 1980er-Jahren noch ein unschlagbares Vorbild für eine gedruckte Dorfchronik: Eine rund fünf Zentimeter dicke Kladde über die Geschichte des Dorfes, verfasst von Joseph Volkhausen, im Dorf liebevoll „Unkels Väterchen“ genannt. Darin war auch die Geschichte vom Schloss, von der Kirche und von der Dorfschule akribisch niedergeschrieben und zum Teil auch mit Fotos dokumentiert. Das Exemplar in Form einer losen Blattsammlung sei nach dem Tode eines Neffen von Joseph Volkhausen leider verschwunden und bis heute unauffindbar. Dazu Schlütz: „Ich hatte 2016 noch mal einen Versuch gestartet, etwas über den Verbleib herauszufinden. Aber sämtliche Gespräche in der Nachbarschaft und der Familie des verstorbenen Neffen blieben leider erfolglos.“

Alte Chronik konnte nicht gefunden werden

Es blieb also nichts anderes übrig, als eigene Recherchen zu starten – so wurden beim Kreis Höxter die Preußischen Ur-Kataster Holzhausens geordert – und auf andere Dokumente zur Dorfgeschichte zurückzugreifen. Eine sehr gute Quelle über die Dorfgeschichte liefere zum Beispiel das Buch „Nieheim – Holzhausen – Erwitzen im Wandel der Jahrhunderte“ von Dechant Diether Pöppel aus den 1990er-Jahren. Hierin beschreibt der Autor vor allem die Geschichte des Gutshofes und der katholischen Kirche sehr ausführlich. Aber im Dorf selbst gab es auch noch einiges. „Ohne die alten Schulchroniken, die der frühere Ortsheimatpfleger Johannes Ulrich über Jahre zusammengetragen hatte, hätten wir einen Großteil der Dinge in der neuen Dorfchronik nicht niederschreiben können – auch ihm sind wir posthum zu tiefem Dank verpflichtet,“ so Schlütz. Eine Chronik, die von Joseph Volkhausen für die Jahre von 1843 bis 1937 verfasst worden war, sei der Schützenbruderschaft im Herbst 2022 schließlich von Beate Lenk, geb. Krawinkel, aus Hamburg zur Verfügung gestellt worden. Dabei handele es sich aber nicht um das eingangs beschriebene, sehr umfangreiche Dokument aus derselben Feder.

Johannes Ulrich, seit November neuer Oberst der Schützenbruderschaft und seit Herbst 2020 Ortsheimatpfleger in Holzhausen, zeigt sich von dem Projekt sehr angetan. „Das 300-jährige Jubiläum der Sankt-Johannes-Schützenbruderschaft ist eine große und vielleicht einmalige Chance, eine übergreifende Chronik über die Vereinsgeschichte und gleichzeitig über die Dorfgeschichte zu verfassen“, so Ulrich. Dorf- und Vereinsgeschichte hingen eng zusammen, da die Schützenbruderschaft seit ihrer Gründung sehr eng mit der Kirche in Verbindung stehe – etwa seit Jahrzehnten das jährliche Patronatsfest zu Ehren Johannes des Täufers ausgerichtet habe – und der Schützenvorstand die Wurzeln der ersten Landwehr des Dorfes auf dem Gutshof des Freiherrn von der Borch vermutet.

Welche neuen Erkenntnisse gibt es bisher?

Mit Blick auf das Dorf konnte das Redaktionsteam auf Basis des preußischen Ur-Katasters aus dem Jahr 1829 die Strukturen und sämtliche damaligen Einwohner des Dorfes namentlich ermitteln. Viele der ganz alten Namen seien heute noch die Beinamen der heutigen Familien. So habe es im Jahr 1829 je eine Familie Hanses im Oberdorf und im Unterdorf gegeben. Dazu Ehrenoberst Franz Volkhausen: „Die Familie im Oberdorf wurde Kirchenhanses genannt, weil das Haus fast direkt neben der Kirche stand. Familie Echterling trägt diesen Beinamen noch heute, zumindest unter den älteren Bewohnern des Dorfes“. Was aus den Hanses im Unterdorf wurde, die sogenannten Unternhanses, konnte das Team leider nicht herausfinden. Die Familie wohnte an der Dorfstraße direkt am Dorfeingang auf dem heutigen Grundstück der Familie Ridder. Zu ihr gibt es nur einen einzigen Hinweis in der alten Schulchronik, wonach Franz Willenberg, Sohn von Karl Willenberg, genannt Unternhanses, auf einer kirchlichen Prozession ein offensichtlich nicht ganz regelkonformes Verhalten an den Tag legte. Das Ereignis ist ausführlich in der neuen Dorfchronik dokumentiert – mehr verraten möchten die Autoren an dieser Stelle aber noch nicht.

Auf Basis von Auszügen im Landesarchiv sei es dem Redaktionsteam außerdem gelungen, die Einwohner auch sehr früher Perioden, beginnend im Jahr 1556, zu rekonstruieren. Des Weiteren konnte zum Beispiel auch herausgefunden werden, dass es vor den – den älteren noch gut bekannten – Schulgebäuden vor der Eichenallee ein früheres Schulgebäude gab. Dieses stand etwas nordwestlicher auf dem späteren Grundstück der Familie Watermeier. Das alte Gebäude wurde laut Schulchronik 1895 abgerissen und das Grundstück danach von Josef Watermeier erworben. „Auch wenn die älteren in Holzhausen die Geschichte von der ganz alten Schule noch kennen – den genauen Standort dieser Schule fanden wir erst jetzt durch das preußische Ur-Kataster heraus“, so Volkhausen, der auch lange Jahre als Ortsheimatpfleger tätig war.

Wurzeln des Schützenwesens im Jahr 1670

Mit Blick auf das Schützenwesen seien die Dorf- und Vereinschronisten dessen Wurzeln schon deutlich nähergekommen. „Das haben wir vor allem einem Experten für die von der Borchschen Archive in Münster zu verdanken“, so Johannes Schlütz. Die Suche des Archivexperten nach einer Holzhausener Landwehr im 30-jährigen Krieg war aber erfolglos geblieben. Es habe sich stattdessen herausgestellt, dass Freiherr von der Borch in den besonders bedrohlichen Phasen des Krieges Schutzbriefe, sogenannte Salvargarden, für das Dorf erwarb und gegen Geld und Proviant auch militärische Abordnungen zum Schutz von Gutshof und Dorf abstellen ließ. Auf diese Weise hätte er sein eigenes Vermögen und das der Dorfbewohner vor größeren Schäden und Plünderungen, wie sie in den Nachbarorten nachweislich stattfanden, sehr wahrscheinlich bewahrt. Die Notwendigkeit zur Aufstellung einer eigenen Landwehr hätte es gemäß den Archivaufzeichnungen jedenfalls nicht gegeben. Nach diesen jüngsten Rechercheergebnissen ist nach Auffassung des Redaktionsteams auch die Theorie von Dechant Pöppel widerlegt, dass die alte romanische Kirche Holzhausens zu Anfang des Dreißigjährigen Krieges womöglich vollständig zerstört worden sei. Hätte es ein solch einschneidendes Ereignis in Holzhausen gegeben, da sind sich die Dorfchronisten und der Archivexperte aus Münster sicher, hätte das mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit Einzug in die Archive der Familie von der Borch gefunden.

Dank der umfassenden Recherchen des Münsteraner Experten stieß das Redaktionsteam schließlich auf ein Dokument, in dem eine Landwehr für Holzhausen und Erwitzen tatsächlich bis ins letzte Detail beschrieben wird. Es werden sowohl sämtliche Namen der Mitglieder dieser Landwehr aus dem Jahr 1670 genannt, als auch deren Aufbau in vier Corporalschaften inklusive der Namen der jeweiligen Anführer beschrieben. Außerdem wird die Bewaffnung jedes einzelnen Mitglieds der Landwehr akribisch aufgeführt (Schießrohr, Forke / Strohgabel oder Axt), um die Wehrfähigkeit des Dorfes abschätzen zu können. „Das ist ein großartiges und sehr interessantes Rechercheergebnis“, so Oberst Ulrich. Aber ganz zufrieden ist das Redaktionsteam noch nicht, da die Sankt-Johannes-Schützenbruderschaft Salzkotten in ihrer Vereinschronik auf eine Mobilmachung sämtlicher Ortschaften des Hochstifts bereits Hundert Jahre früher hinweise, also gegen Ende des 16. Jahrhunderts.

Es sei nicht ganz unwahrscheinlich, dass auch Holzhausen hierin mit einer Abordnung erwähnt ist. Dazu gäbe es auch ein historisches Dokument, das das Redaktionsteam trotz intensiver Suche im Landesarchiv Münster aber selbst leider nicht auffinden konnte. Eine direkte Nachfrage in Salzkotten sei ebenfalls ins Leere gelaufen. „Unsere letzte Hoffnung, in dieses Dokument Einsicht nehmen zu können, liegt bei einer Schützenbruderschaft im Weserraum, die sich in ihrer Vereinschronik mit Blick auf die erste urkundliche Erwähnung einer Landwehr ebenfalls auf diese sehr frühe Mobilmachung im Hochstift bezieht“, so Ulrich. „In jedem Fall wären wir den Holzhausenerinnen und Holzhausenern sowie sämtliche Verwandten in den umliegenden Ortschaften sehr dankbar, wenn sie bis Anfang April noch einmal intensiv auf die Suche nach alten Fotos und Dokumenten zur Geschichte von Dorf und Schützenbruderschaft gehen könnten“, so der Oberst abschließend.