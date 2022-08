Hunderte Helfer machen Käsemarkt in Nieheim erst möglich

Nieheim

55 Käseanbieter, neun Winzer, insgesamt mehr als 100 Stände mit etwa 400 Mitarbeitern und noch einmal so vielen ehrenamtlichen Helfern: Die Organisatoren des Deutschen Käsemarktes in Nieheim vom 2. bis 4. September stehen in diesen Tagen vor einer Mammut-Aufgabe.

Von Ralf Brakemeier