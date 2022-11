In Nieheim geht eine Epoche zu Ende

Nieheim

In verschiedenen Kehrbezirken erfolgt ein Wechsel in der Zuständigkeit der hoheitlichen Tätigkeiten. Das teilt die Bezirksregierung Detmold nun mit. In Nieheim endet damit eine ganze Epoche, denn der bevollmächtigte Bezirksschornsteinfeger Joachim Eilbrecht übernimmt von Stephan Kunstein den Kehrbezirk Nieheim.