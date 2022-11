Jagdhornklang erfreut Nieheimer Senioren

Nieheim

Achtung vor den Geschöpfen gilt als Waidgerechtigkeit und gehört zu den Verhaltensgrundsätzen einer gesitteten Jägerschaft. Zurückgeführt wird dieser Ehrenkodex des edlen Waidmanns auf den Heiligen Hubertus von Lüttich. Da sein Namenstag am 3. November gefeiert wird, erinnern die christlichen Jägerschaften in dieser Zeit vielerorts mit den so genannten Hubertusmessen an den im 8. Jahrhundert verstorbenen Bischof und Wohltäter.

Von Josef Köhne