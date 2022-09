Johannes Schlütz: „Zeitenwende war schon 2008“

Reaktionen nach dem Auftritt von Elmar Brok in Himmighausen

Nieheim-Himmighausen

Wer in Nieheim seinen Blick auf den von Russland gegen die Ukraine geführten Krieg schärfen wollte, der hatte in den letzten Wochen bei einem Referat des Luftwaffengenerals Dr. Ansgar Rieks und ein zweites Mal beim Vortrag des ehemaligen EU-Abgeordneten Elmar Brok beim Himmighäuser Gesprächsforum Gelegenheit dazu. Doch obwohl es auch bei Broks Referat keine lauten Gegenmeinungen gab, scheint es mehrere Zuhörer zu geben, die sich ihre eigenen Gedanken machen. So meldet sich nun auch der parteilose Nieheimer Bürgermeister Johannes Schlütz zu Wort.

Josef Köhne