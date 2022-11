Josef Schunicht ist Ehrenpräsident der Nieheimer Karnevalisten

Nieheim

Als Karnevalspräsident im Ruhestand und neuer Ehrenpräsident der NKG zieht Josef Schunicht eine positive Bilanz. „Mit Freunden feiern, mit Freunden fröhlich sein, das ist das, was sich der Präsident der NKG am meisten wünscht“, war viele Jahre das Motto Schunichts. Fragt man den Präsidenten a.D. und frisch ernannten Ehrenpräsidenten der Nieheimer Karnevalsgesellschaft heute nach seinem lebenslangen karnevalistischen Antrieb, so antwortet er in Anlehnung an ein Zitat von Don Bosco: „Fröhlich sein, Gutes tun und mit der schwarzen Katze schnurren. Das kann man nirgends so gut wie im Nieheimer Karneval.“

Von Josef Köhne