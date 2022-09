Karnevalisten im Kreis Höxter wollen zurück zum Live-Erlebnis

Nieheim

„Wir planen zusammen in einem stimmigen Kreis!“ In diesem Geist trafen sich die Abordnungen von elf Karnevalsvereinen auf Einladung der Nieheimer Karnevalsgesellschaft „Olle meh“ (NKG) im Biermuseum der Stadt. Das NKG-Führungsduo mit Präsident Sebastian Wessler und dem ersten Vorsitzenden Stephan von Kölln freuten sich, die Vorstände aus Bad Driburg, Beverungen, Brakel, Bühne, Höxter, Ovenhausen, Steinheim, Peckelsheim, Pömbsen und Willebadessen in Nieheim begrüßen zu dürfen.