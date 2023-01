Karnevalisten in Nieheim feiern mit Weihbischof König

Nieheim

Es muss gute Gründe geben, wenn sich Kirchenfürsten, Landesfürsten, Provinzfürsten, Prinzen, Präsidenten und Prinzessinnen an ein und demselben Ort einfinden. Es muss auch einen Grund haben, dass in einer voll besetzten Kirche „Rotjacken“ und Gardekostüme das Gesamtbild dominieren. In Nieheim hatte man so einen Anlass, denn die Karnevalsgesellschaft „Olle meh“ feiert in diesem Jahr ihr 80 plus elftes Gründungsjahr.

Von Josef Köhne