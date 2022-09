Kinder in Nieheim sind traurig: Fußball-Tor geklaut

So stolz sind die Kinder des Familienzentrums Sankt Nikolaus Nieheim im April 2021 auf ihr neues Fußball-Tor für die U3-Gruppe gewesen - doch jetzt sind sie traurig: Denn es ist augenscheinlich geklaut worden.

„Während der Pandemie, als alle Kinder in getrennten Bereichen spielen mussten, hatten sie sich dieses Tor für den U3- Spielbereich gewünscht. Sie hatten es selbst im Katalog ausgesucht und den Förderverein in einem Brief gebeten, es zu bezahlen. Ein ganzes Jahr haben sie mit Freude und Spaß trainiert“, erzählt Sabine Weber vom Familienzentrum.

Daher sei der Schock nach den Sommerferien des Kindergartens umso größer gewesen, als das Tor nicht mehr da war. Zunächst wurde vermutet, dass es vor den Ferien nur zu gut weggestellt wurde. Aber nachdem der ganze Kindergarten inklusive des großen Außengeländes akribisch durchsucht worden war, stand fest: Das Tor ist weg! Enttäuschung und Wut machen sich bei den Kindern breit: „Wer nimmt uns denn einfach unser Tor weg? Wer ist denn so gemein?“ Sie könnten nicht verstehen, dass jemand Kindern einfach etwas wegnimmt, worauf sie so stolz waren, betont Sabine Weber.