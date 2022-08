Kinder machen in Oeynhausen ihr Telegraphen-Diplom

Nicht per WhatsApp oder E-Mail wie heute, nein – Nachrichten wurden in die Ferne geschrieben per optischem Telegraf. Wie genau das passierte, erfuhren die Kinder am Stellapparat. Und natürlich durften sie dann selbst die Hebel und damit auch die Indikatoren, die Arme am Mast bewegen und in die Ferne schreiben. Gar nicht so leicht, wie man feststellen musste.

Leichter ging das Telegrafieren mit den Holztelegrafen. Hier konnten Nachrichten wie „Der König ist angekommen“, „Der Blitz hat eingeschlagen“ oder „Nichts Neues“ eingestellt und abgelesen werden. Eine knifflige Aufgabe war dann der Bau einer Telegrafenstation. Hochkonzentriert ging es ans Falzen, Schneiden und Kleben. Wer lieber malte, konnte die Station künstlerisch aufwerten. Für die super Mitarbeit gab es dann die Telegrafen-Urkunde, die zum Bedienen des Stellapparates berechtigt, und den tollen Comic „Carla und die optische Telegrafie“.