Kita Sommersell boomt weiter

Nieheim-Sommersell

Neun Mitarbeiterinnen kümmern sich hier um 46 Kinder im Alter zwischen zwei und sechs Jahren. Der „Städtische Kindergarten Arche Noah“, so der offizielle Name der Kita in Sommersell, ist so beliebt wie nie. Deshalb war schon vor zwei Jahren klar, dass ein Anbau her muss.

Von Ralf Brakemeier