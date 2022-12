Lange/Hoemann spenden 1000 Euro an Schule in Eversen

So verzichten sie in diesem Jahr auf das Versenden der üblichen Weihnachtsgrüße und spenden das dadurch ersparte Geld der Schule unterm Regenbogen in Eversen. „Wir wollten Kindern helfen und wir wollten das in der Region tun, in der unsere Kunden wohnen“, nennt Raphaela Hoemann das Auswahlkriterium für die Spende in Höhe von 1000 Euro. Zudem hatte Elmar Lange erfahren, dass die Regenbogen-Schule im kommenden Jahr ihr 40-jähriges Bestehen feiert und aus diesem Anlass einige größere Veranstaltungen plant.

