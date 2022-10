Lastwagen rammt Verkehrsschild in Oeynhausen

Der Unfall ereignete sich laut Polizei bereits am Mittwoch, 19. Oktober, gegen 9.40 Uhr auf der L951 in der Ortsdurchfahrt von Oeynhausen. Im Einmündungsbereich zur K3 ist die Landstraße wegen Sanierungsarbeiten der Fahrbahn vollständig gesperrt. An der Absperrung versuchte der unbekannte Lastwagen-Fahrer, sein Fahrzeug in der schmalen Ortsdurchfahrt zu wenden. Dabei stieß er gegen eine gelbe Hinweistafel und riss sie vollständig aus der Verankerung.

Angesichts der Reifenspuren vor Ort geht die Polizei von einem längeren Wendemanöver aus, sodass der Fahrzeugführer den Schaden hätte bemerken müssen. Eine Anwohnerin beobachtete den Vorfall und alarmierte die Polizei, welche eine Strafanzeige zu einer Verkehrsunfallflucht fertigte.

Die Polizei sucht nun weitere Zeugen, die im Tatzeitraum einen blauen Lastwagen mit gelber Aufschrift und Kastenaufbau im Bereich Nieheim/Steinheim wahrgenommen haben und Angaben zu Kennzeichen oder Fahrer machen können. Der flüchtige Lastwagen müsste Beschädigungen an der rechten Fahrzeugseite aufweisen. Hinweise an das zuständige Verkehrskommissariat der Kreispolizeibehörde Höxter unter 05271/9620.