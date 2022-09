Liederkranz Steinheim bereitet sich auf 150. Geburtstag vor

Der kommende Vereinstag des MGV Liederkranz steht im Zeichen des 150-jährigen Jubiläums im kommenden Jahr. Am Montag, 3. Oktober, um 9 Uhr begeht der MGV Liederkranz Steinheim in Erinnerung an die Gründung im Jahre 1873 seinen traditionellen Vereinstag im evangelischen Gemeindezentrum Steinheim, Pyrmonter Straße.

Nach dem Totengedenken der im vergangenen Jahr verstorbenen Mitglieder und dem gemeinsamen Frühstück steht die Ehrung langjähriger verdienter Sangesbrüder an. Der 1. Vorsitzende Antonius Schriegel wird einen Rückblick auf das vergangene Sängerjahr geben und dann in einer Vorschau auf das Weihnachtskonzert des MGV Liederkranz am 18. Dezember um 16 Uhr in der festlich illuminierten Pfarrkirche St. Marien Steinheim hinweisen.

Dieses Konzert ist nach der Coronapause der erste öffentliche Auftritt des Vereins. Teilnehmen an dem Konzert werden neben dem Liederkranz der Shantychor Steinheim, der Konzertchor Vocale Steinheim und die Musikschule Steinheim. Der Liederkranz wurde 1873 gegründert, das heißt, dass der Verein im kommenden Jahr 2023 sein 150-jähriges Bestehen feiern wird. Die Vorbereitungen und Planungen sind in vollem Gange und nahezu abgeschlossen. Antonius Schriegel wird dazu detailiert Auskunft geben und an die Mitarbeit und das Engagement aller Sangesbrüder appellieren, damit dieses große Jubiläum zu einem weiteren Erfolg in der langen Geschichte des MGV Liederkranz wird.

Für diesen runden Geburtstag möchte der Verein zudem mit einem Projektchor die Deutschrock-Titel „Auf uns“ von Andreas Bournani und „Chöre“ von Mark Forster einstudieren. Dazu werden noch Männerstimmen gesucht. Die Proben für dieses sicherlich aktuelle Jubiläumskonzert am 13. Mai 2023 in der Stadthalle Steinheim werden ab Anfang März mittwochs um 19.30 Uhr im evangelischen Gemeindezentrum Steinheim stattfinden. Interessierte Sänger und Musikfreunde sind willkommen und können sich über die E-Mail-Adresse [email protected] melden.