Live-Melken beim Käsemarkt in Nieheim

Viel Erlebnis, viel Aktion, das bietet auf dem Nieheimer Käsemarkt der große Mitmach- und Aktionsstand der heimischen Bauern und Bäuerinnen. „Der grüne Berufszweig präsentiert einen bunten Mix aus Erlebnis, Unterhaltung und Information in der Nieheimer Innenstadt zwischen dem Rathaus und Wasserstraße/Ecke Schäferstraße“, so der Kreisverbandsvorsitzende Antonius Tillmann.

„Auf dem Nieheimer Käsemarkt dreht sich alles um den Käse, wir Landwirte präsentieren daher den ersten Schritt der Käseerzeugung“, erklärt Milchbauer Tillmann. Echte Kühe und Kälber können bestaunt werden. Am Sonntag um 14 Uhr kann sogar das Live-Melken einer Kuh angeguckt werden. Denn die Landwirte haben eine mobile Melkanlage im Gepäck. Dazu gibt es viel Wissenswertes rund um die Milchquelle Kuh. Tolle Aktionen stehen vor allem für die Kinder auf dem Programm.

Spiel und Spaß bietet ein Bauernhofmobil mit Käsewürfel, Wettmelken, Fühlhaus, Körner-Schatzkiste oder Glücksrad. Neben der Präsentation verschiedener Getreidesorten wird an einem Modell-Mähdrescher die genaue Funktionsweise eines richtigen Dreschers in Aktion gezeigt. Die einzelnen Arbeitsschritte werden veranschaulicht und erklärt. An einem Traktorensimulator ist es möglich, virtuell einen Parcours zu durchfahren. Tillmann: „Fragen Sie uns, wir freuen uns auf viele Gespräche.“