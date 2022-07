Majestäten Peter und Margit Süper werden beim Schützenfest in Himmighausen bejubelt

„Es war klar, dass ich in meinem Heimatort einmal König werde“, erklärte Süper, der sich zum Erhalt und zur Bewahrung der Tradition bekennt. Seine Frau steht dabei voll hinter ihm. Das Schützenfest gehöre zu den Traditionsfesten, so das Königspaar, das in der Vergangenheit bereits mehrfach dem Hofstaat in Himmighausen angehörte. Königin Margit Süper hat sich seit vielen Jahren als Friseurmeisterin und Schöpferin zahlreicher Königinnen- und Hofdamenfrisuren ausgezeichnet. Für den König ist das Schützenfest ein wichtiger Teil seines Lebens, gerade jetzt, wo das Schützenleben nach der pandemiebedingten Pause wieder auflebt. „Für ihn käme es nie in Frage, an diesen Tagen in Urlaub zu fahren“, verriet Margit Süper. Die Leidenschaft des Königspaares für das Schützenwesen hat sich schon auf den 16-jährigen Sohn übertragen, der am Sonntag im Festumzug mitmarschierte und den Majestäten mit den jungen Schützen einen zackigen Stechschritt präsentierte.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

montags - sonntags informiert Digital Premium für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar