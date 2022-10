„Mallorca meets Wiesn“ in Nieheim

Nieheim

Gleich zweimal hat die Stadthalle Nieheim in den nächsten Wochen Party-Highlights für die Region zu bieten. „Mallorca meets Wiesn“ heißt es am Samstag, 29. Oktober, bei der, nach Aussagen des Veranstalters „wohl größten Mallorcaparty in der Region“. Nur eine Woche später, am 5. November, geht es um Rhythmus, Tanzen und Schwarzlicht bei den „Neo Beats“.

Von Ralf Brakemeier