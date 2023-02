Martin Stamm ist Klimaschutzmanager für Nieheim und Marienmünster

Der Klimaschutz und die Bewältigung der Folgen des Klimawandels gehören auch für die Kommunen in Zukunft zu den wichtigsten Baustellen. Die Hoffnungen, hier wichtige Projekte voranzubringen und richtige Weichen zu stellen ruhen seit diesem Monat in Nieheim und Marienmünster vor allem auf einem Mann.

„Eine gewaltige Aufgabe“, sieht Martin Stamm vor sich. Als neuer Klimaschutz- und Klimafolgenanpassungsmanager der Städte Nieheim und Marienmünster will er sich in den kommenden Jahren dieser Aufgabe stellen. Dafür hat der Nieheimer im zarten Alter von 59 Jahren seinen lukrativen Job in der Wirtschaft gegen einen Schreibtisch in den Rathäusern in Nieheim und Vörden eingetauscht.