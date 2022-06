Merlsheim feiert Schützenfest

Nieheim-Merlsheim

„Für uns ist es eine ganz besondere Ehre, unser St. Josef Schützenbruderschaft Merlsheim 1778 Schönenberg e.V. in diesem Jahr repräsentieren zu dürfen“, sagt Klaus Höxtermann. Am heutigen Mittwoch, 15. Juni, beginnt mit dem Antreten der Schützen an der Bürgerhalle um 17.30 das traditionelle Schützenfest in Merlsheim.

Von Ralf Brakemeier