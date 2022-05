Micra mangelt in Merlsheimer Mauer

Nieheim-Merlsheim

Bei einem Alleinunfall mit einem größeren Blechschaden kam es Mitte der Woche in Merlsheim. Ein Pkw-Fahrer ist aus Richtung Bad Driburg/Hermannsborn kommend in einer leichter Rechtskurve in eine Mauer gefahren. Sein Fahrzeug, ein Nissan Micra, wurde an der Front komplett zerstört.

Bearbeitet von Ralf Brakemeier